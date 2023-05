Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Kultur Malika Rabahallah wird neue Leiterin des Filmfests Hamburg Von dpa | 09.05.2023, 12:39 Uhr

Malika Rabahallah (52) wird zum 1. Januar 2024 neue Leiterin des Filmfests Hamburg. Die Produzentin tritt damit die Nachfolge von Albert Wiederspiel an, der das Filmfest Ende 2023 nach zwanzig Jahren als Festivalleiter verlässt, wie die Hamburger Kulturbehörde am Dienstag mitteilte. Das habe der Aufsichtsrat der Moin Filmförderung, der Muttergesellschaft von Filmfest Hamburg, einstimmig beschlossen. Die 52-jährige Deutsch-Französin leitet seit 2015 die Förderabteilung der Moin Filmförderung und habe den Standort Hamburg in dieser Position entscheidend mitgeprägt.