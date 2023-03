Vor dem Start der Hamburger Skiferien Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Luftverkehr März-Ferien: Flughafen erwartet zahlreiche Passagiere Von dpa | 03.03.2023, 15:43 Uhr

Am Montag beginnen in Hamburg die zweiwöchigen März-Ferien und viele fliegen in den Urlaub. Besonders gefragt seien bei den Norddeutschen sonnige Ziele wie Mallorca oder die Kanaren oder auch Skigebiete in der Schweiz, Italien oder Österreich, teilte der Flughafen Hamburg am Freitag mit.