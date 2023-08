Hamburg Männliche Leiche entdeckt: Ist es der vermisste 15-Jährige? Von dpa | 16.08.2023, 14:39 Uhr Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Hamburg ist am Mittwochvormittag beim Anleger Blankenese eine männliche Leiche entdeckt worden. Das sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten. Es werde nun geprüft, ob es sich um den 15-Jährigen handele, der am Freitag in der Elbe in der Nähe des Falkensteiner Ufers untergegangen und nicht wieder aufgetaucht war. Die Rechtsmedizin werde DNA-Untersuchungen vornehmen, sagte der Sprecher. Ein Ergebnis könnte am Donnerstag vorliegen.