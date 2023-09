Um kurz vor 23 Uhr stürmten sieben Männer einen Kulturverein an der Barsbütteler Straße in Hamburg-Jenfeld. Mit Baseballschlägern und Billardstöcken bewaffnet, schlugen sie am Mittwochabend auf alles ein, was ihnen in die Quere kam – Tische, Tresen, Spielautomaten, Menschen. Drei Männer wurden verletzt.

50-Jähriger will nicht ins Krankenhaus

Laut Polizei kamen die Täter durch Vorder- und Hintereingang in die Räume des Kulturvereins. Auf Fotos ist eine kaputte Eingangstür zu erkennen. Ein Mann habe den Notruf gewählt. Als die Polizei am Tatort eintraf, ergriffen die Schläger die Flucht.

Die Feuerwehr löste aufgrund der unübersichtlichen Situation eine „Großschadenslage mit Massenanfall von Verletzten“ aus. Eine Vielzahl von Rettungskräften machte sich umgehend auf den Weg nach Jenfeld.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen verletzten Mann. Der 50-Jährige weigerte sich laut Polizei jedoch, in den Rettungswagen zu steigen und konnte deshalb nicht im Krankenhaus behandelt werden. Zwei weitere Personen wurden nur leicht verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos.

Drogenkämpfe oder Wettmilieu?

Was steckt hinter der Tat? Die Einkaufspassage, in der sich der Kulturverein befindet, war in der Vergangenheit regelmäßig Ziel von Razzien der Drogenfahndung. Ob der Überfall etwas mit der Serien von Gewaltverbrechen im Drogenmilieu zu tun hat, die Hamburg zuletzt in Atem hielt, ist nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei auch nicht ausgeschlossen, dass es sich möglicherweise um Rivalen aus dem Wettmilieu handele.