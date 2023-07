Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Männer-Anteil in der Pflege steigt langsam Von dpa | 31.07.2023, 11:08 Uhr

Der Anteil von Männern in der Pflege steigt in Hamburg langsam. Mitte Dezember 2021 waren in den Pflegeheimen und bei den Pflegediensten in der Hansestadt 6475 Männer beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Ihr Anteil lag damit bei 24 Prozent. 2015 waren es 21 Prozent, 2019 waren es 22 Prozent.