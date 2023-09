Online-Tat Mädchen zu sexuellen Handlungen verleitet: Lange Haftstrafe Von dpa | 14.09.2023, 17:50 Uhr | Update vor 53 Min. Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen schwerer sexueller Straftaten mit Hilfe sozialer Medien hat das Landgericht Hamburg einen Angeklagten zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sprach den 30-Jährigen am Donnerstag in acht Fällen der Vergewaltigung schuldig, davon in vier Fällen in Tateinheit mit schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern. Die insgesamt rund 90 Straftaten umfassten weitere sexuelle Übergriffe und den Besitz kinderpornografischer Schriften. Der Angeklagte hatte im Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt, wie der Vorsitzende Richter sagte.