Hamburg Mädchen nach Unglück bei Anfänger-Schwimmen gestorben Von dpa | 06.10.2023, 13:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Unglück in einem Schwimmbad in Hamburg ist ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Kind sei am Donnerstagnachmittag gestorben, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Mädchen war am Mittwochnachmittag zunächst im Schwimmbad wiederbelebt und danach in eine Klinik gebracht worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.