Bei einem Unglück in einem Schwimmbad in Hamburg ist ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Kind sei am Donnerstagnachmittag gestorben, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Mädchen war am Mittwochnachmittag zunächst im Schwimmbad wiederbelebt und danach in eine Klinik gebracht worden.

Laut Polizeiangaben hatte das Mädchen an einem Anfänger-Kurs im Schwimmbad Bondenwald im Stadtteil Niendorf teilgenommen. Es sei gegen 17 Uhr leblos aus dem Wasser gezogen worden. Wie genau sich das Unglück abspielte, war zunächst unklar.