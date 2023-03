Emmanuel Macron Foto: Michel Euler/Pool AP/dpa up-down up-down Zeugen Jehovas Macron drückt nach Schüssen in Hamburg Betroffenheit aus Von dpa | 10.03.2023, 09:11 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in Hamburg bei den Zeugen Jehovas hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Betroffenheit geäußert. „Schreckliche Nachrichten aus Hamburg. Ich richte das Beileid Frankreichs an die Angehörigen der Opfer und an alle unsere deutschen Freunde. Unsere Gedanken sind bei ihnen“, schrieb der Staatschef am Freitag auf Twitter.