Schifffahrt Mabanaft liefert ab 2025 Wasserstoff für Fairplay-Schlepper Von dpa | 18.10.2023, 16:03 Uhr | Update vor 22 Min. Container Terminal Burchardkai Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Schlepper der Fairplay-Flotte im Hamburger Hafen sollen ab 2025 zunehmend mit Wasserstoff als Treibstoff unterwegs sein. Dazu hat das Energieunternehmen Mabanaft mit der Schlepperreederei Fairplay Towage Group eine Absichtserklärung zur Versorgung neuer Fairplay-Schlepper mit Wasserstoff abgeschlossen, wie Mabanaft am Mittwoch in Hamburg mitteilte. „Fairplay Towage plant in den kommenden Jahren Schlepper in ihre Flotte im Hamburger Hafen zu integrieren, die mit Wasserstoff betrieben werden können“, heißt es in der Mitteilung. „Dies unterstreicht den erhöhten Fokus auf neue Technologien und nachhaltigere Energien in der Schifffahrt.“