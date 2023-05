Möbelverkauf im Luxushotel Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Buntes Luxushotel-Inventar wird verkauft Von dpa | 25.05.2023, 12:31 Uhr

Wollen Sie vielleicht den Sessel in Ihrem Wohnzimmer stehen haben, in dem schon Phil Collins gesessen haben könnte? In Hamburg werden bis Ende Juni sämtliche Gegenstände aus dem seit Ende 2022 geschlossenen Luxushotel im Levantehaus verkauft, darunter viele Schnäppchen.