Lufthansa Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Luftverkehr Lufthansa-Piloten streiken: 22 Flüge ab Hamburg fallen aus Von dpa | 02.09.2022, 03:02 Uhr

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa hat in Hamburg zur Absage von 22 Abflügen am Freitag geführt. Die Lufthansa strich jeweils alle 11 Flüge nach Frankfurt und nach München, wie aus der Online-Abflugübersicht des Flughafens hervorgeht. Demnach wurde eine gleiche Anzahl an Flügen von den beiden Lufthansa-Drehkreuzen nach Hamburg gestrichen.