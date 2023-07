Lotto Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Glücksspiel Lottospieler aus Hamburg gewinnt 777.777 Euro Von dpa | 10.07.2023, 13:24 Uhr

Welch eine Glückszahl: In einer Hamburger Annahmestelle wurde am 7.7.2023 ein Spielschein für die Zusatzlotterie Spiel77 abgegeben, die dem Glückspilz nun einen Gewinn von 777.777 Euro beschert hat. Der Spielschein für die Samstagsziehung wurde am Freitag in einer Annahmestelle im Norden Hamburgs abgegeben, teilte Lotto Hamburg am Montag mit. Der oder die Glückliche habe sich noch nicht in der Lotto-Zentrale gemeldet.