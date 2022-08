Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Löscharbeiten an Hamburger Müllverbrennungsanlage dauern an Von dpa | 27.08.2022, 10:54 Uhr

Nach dem Ausbruch eines Brandes in einer Hamburger Müllverbrennungsanlage in der Nacht zum Freitag dauern die Löscharbeiten an. Es würden weiterhin Glutnester in dem 70 Meter hohen Schornstein mit einem Schaum-Wasser-Gemisch bekämpft, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Die Lage sei statisch. Es gebe aber keine offenen Flammen mehr. Rund 30 Mann seien noch im Einsatz.