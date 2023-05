Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Unfall Lkw-Fahrer mit Hafenbahn zusammengestoßen Von dpa | 23.05.2023, 15:25 Uhr

Ein Lastwagenfahrer ist im Hamburger Hafengebiet mit einer Hafenbahn zusammengestoßen. Der 40-Jährige habe in der Nacht auf Dienstag offenbar eine rote Ampel an einem Bahnübergang übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sowohl der 32 Jahre alte Fahrer der Hafenbahn als auch dessen 39 Jahre alter Beifahrer blieben bei dem Unfall kurz nach Mitternacht unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.