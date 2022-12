Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Lkw fährt Linienbus in Hamburg-Harburg auf: Drei Verletzte Von dpa | 27.12.2022, 13:31 Uhr

Ein Lkw ist auf einen Linienbus in Hamburg-Harburg aufgefahren. Dabei wurden der 47-jährige Lkw-Fahrer, der 44-jährige Busfahrer und ein Fahrgast leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen an der Haltestelle Hausbruch. Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt abgeschleppt. Die Unfallursache war am Mittag noch unklar.