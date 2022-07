ARCHIV - David Stoop (Die Linke) spricht bei einer Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Foto: Jonas Walzberg/dpa FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Finanzpolitik Linksfraktion fordert mehr Steuerprüfer in Hamburg Von dpa | 18.07.2022, 17:24 Uhr

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die Zahl der Steuer- und Betriebsprüfer als zu gering kritisiert. Obwohl die Zahl der Einkommensmillionäre in Hamburg so hoch wie noch nie sei, weise die Stadt bei Lohn- und Umsatzsteuer-Prüfungsquoten Tiefststände aus, erklärte Linken-Haushaltsexperte David Stoop am Montag. Dies habe eine Große Anfrage an den rot-grünen Senat ergeben.