Parteien Linksfraktion fordert Aufhebung der pauschalen Demo-Verbote Von dpa | 23.10.2023, 09:09 Uhr Deniz Celik

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat eine Aufhebung des Verbots aller pro-palästinensischen Versammlungen gefordert. „Das pauschale Verbot aller pro-palästinensischen Versammlungen über einen Zeitraum von mittlerweile zehn Tagen ist ein Skandal und einer Demokratie unwürdig“, sagte der innenpolitische Sprecher, Deniz Celik, am Montag. Damit werde die gesamte Solidaritätsbewegung mit Palästina über einen Kamm geschert mit Hamas-Sympathisanten und so unter Generalverdacht gestellt.