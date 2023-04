1. Mai-Demonstrationen in Hamburg Foto: Martin Fischer/dpa/Archivbild up-down up-down Tag der Arbeit Linksextreme gehen am 1. Mai in Hamburg auf die Straße Von dpa | 01.05.2023, 01:48 Uhr

Am 1. Mai finden in Hamburg neben den traditionellen Kundgebungen der Gewerkschaften am Tag der Arbeit auch in diesem Jahr wieder Demonstrationen von linken und linksextremen Gruppen statt. Unter dem Motto „Das System ist die Krise, Anarchismus in die Offensive“ hat das anarchistische Bündnis „Schwarz-Roter 1. Mai“ zu einer Demonstration aufgerufen. Laut Polizei wollen rund 800 Teilnehmer am Nachmittag (ab 15.30 Uhr) von der U-Bahn-Station Hagenbecks Tierpark durch Eimsbüttel und das Uni-Viertel bis zum Theodor-Heuss-Platz ziehen.