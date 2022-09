Fabio de Masi Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien Linken-Politiker Fabio de Masi verkündet Parteiaustritt Von dpa | 13.09.2022, 15:07 Uhr

Der Hamburger Politiker Fabio de Masi (42) hat seinen Austritt aus der Partei Die Linke erklärt. „Ich habe soeben gegenüber dem Landesverband Hamburg der Partei Die Linke meinen Austritt aus der Partei erklärt“, schrieb der 42-Jährige am Dienstag via Twitter. „Meine Entscheidung ist nicht Teil einer Flügelauseinandersetzung und ich habe nicht vor mich in absehbarer Zeit in einer anderen politischen Formation zu engagieren“, erklärte de Masi weiter. Er bleibe „vielen klugen Köpfen und heißen Herzen“ in seiner früheren Partei freundschaftlich verbunden.