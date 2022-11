Sabine Boeddinghaus (Die Linke) Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Linke zur Senatsumbildung: Neue Köpfe lösen Problem nicht Von dpa | 28.11.2022, 08:34 Uhr

Für die Hamburger Linken ist die möglicherweise geplante Umbildung des Senats noch nicht die richtige Lösung und sie fordern stattdessen einen Politikwechsel des rot-grünen Senats. „Wenn Bürgermeister Tschentscher wirklich wirksam die Reißlinie ziehen will, reichen neue Köpfe allein nicht“, sagten Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir, die beiden Vorsitzenden der Linken-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, dazu am Montag laut Mitteilung.