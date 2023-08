Tiere Linke wollen Haus- und Brieftauben besteuern Von dpa | 08.08.2023, 11:07 Uhr Brieftaube Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down

Der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft will Haus- und Brieftauben künftig besteuern. Einen entsprechenden Antrag zur Einrichtung eines Registers für Haus- und Brieftauben, einer einheitlichen Markierung sowie einer möglichen Steuer auf diese Tiere werde die Fraktion nach der Sommerpause ins Parlament einbringen, teilte die Fraktion am Dienstag mit. Grund für den Plan sei der Kollaps der tierschutzgerechten Versorgung der Stadttauben, nachdem einerseits der Tierschutzverein einen Aufnahmestopp für Stadttauben verhängt habe, andererseits die Hilfe der Stadt mit 70.000 Euro für die Jahre 2023 und 2024 viel zu gering sei.