Tanja Chawla Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Distanzierung Linke und DGB rufen erstmals nicht zu Ostermarsch auf Von dpa | 03.04.2023, 17:24 Uhr

Die Linke und der DGB rufen in diesem Jahr erstmals nicht zur Teilnahme am vom Hamburger Forum organisierten Ostermarsch auf. Sie gehen damit auf Distanz zum Forum, dem sie eine Relativierung der russischen Schuld am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorwerfen, wie die DGB-Landesvorsitzende Tanja Chawla und Linke-Geschäftsführer Christoph Timann am Montag der Deutschen Prese-Agentur sagten. Zuerst hatt der NDR berichtet.