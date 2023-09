Hamburg-Eidelstedt Linke kritisiert Ermittlungen nach Waffenfund Von dpa | 18.09.2023, 17:04 Uhr | Update vor 42 Min. Linke Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die Ermittlungen gegen einen Waffenbesitzer im Stadtteil Eidelstedt kritisiert. „Der Ablauf des Verfahrens macht fassungslos. Nazis müssen konsequent entwaffnet werden“, erklärte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Deniz Celik, am Montag. „Wenn jemand eines Hassverbrechens beschuldigt wird, sollte eine Abfrage der Ermittlungsbehörden an die Waffenbehörde und eine Überprüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit obligatorisch sein.“