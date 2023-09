Tourismus Linke: Hamburg rollt Kreuzfahrtbranche roten Teppich aus Von dpa | 08.09.2023, 09:52 Uhr | Update vor 1 Std. Beginn der Hamburg Cruise Days Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down

Die Linke-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat kritisiert, dass die Stadt jedes Jahr wieder der Kreuzfahrtbranche den „roten Teppich ausrollt“. Hintergrund ist die Forderung etwa von Naturschützern an die Branche, Umweltbelastungen durch Schiffe zu reduzieren. „Angesichts des Klimawandels und der Umweltbelastungen durch Kreuzfahrtschiffe sowie der Notwendigkeit, Energie zu sparen, sind solche Werbe-Events nicht mehr zeitgemäß“, sagte der umweltpolitische Sprecher Stephan Jersch dazu laut Mitteilung. Am Freitag sollten die Hamburg Cruise Days starten.