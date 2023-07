Öffentliche Toilette Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil up-down up-down Bürgerschaft Linke fordern mehr kostenlose öffentliche Toiletten Von dpa | 17.07.2023, 11:47 Uhr

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert mehr kostenlose öffentliche Toiletten in der Stadt. „Gerade Bevölkerungsgruppen, die in beengten Lebensverhältnissen leben, bei denen das Budget nicht für Fahrkarten, Eintrittsgelder, Wochenendausflüge, Restaurants oder gar Reisen reicht, sind auf kostenfreie Erholungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten in der Stadt angewiesen“, heißt es in einem Antrag, über den die Bürgerschaft nach der Sommerpause beraten soll.