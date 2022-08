ARCHIV - Der Park Planten un Blomen. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Park Linke bemängelt Zustand von Planten un Blomen Von dpa | 09.08.2022, 07:29 Uhr

Schon seit 100 Jahren finden die Hamburger in den ehemaligen Wallanlagen der Stadt Grün und Erholung. Doch viele Anlagen in Planten un Blomen sind in die Jahre gekommen. Die Linke fordert Konsequenzen.