Deutsche Bahn Lies fordert machbare Lösung für Ausbau Hannover-Hamburg Von dpa | 08.02.2023, 22:01 Uhr

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies hat die Bahn aufgefordert, eine machbare Lösung für den Ausbau der Zugstrecke zwischen Hannover und Hamburg zügig voranzubringen. „Wir hätten viel weiter sein können, was wurde die letzten fünf Jahre gemacht?“, fragte der SPD-Politiker im Anschluss an ein Forum am Mittwochabend mit Vertretern aus der Region Lüneburg. „Ziel ist es, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, wir fordern die Bahn zum Dialog auf“, betonte er.