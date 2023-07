Schule Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Letzter Schultag in Hamburg: Sechs Wochen Sommerferien Von dpa | 12.07.2023, 01:47 Uhr

Mit dem Jahreszeugnis in der Tasche starten Hamburgs Schülerinnen und Schüler Mittwochmittag in ihre Sommerferien. Insgesamt sechs Wochen haben die etwa 260.000 Kinder und Jugendlichen dann frei, ehe am 24. August das neue Schuljahr beginnt. Bei Problemen und Sorgen rund um das Jahreszeugnis gibt es telefonische Hilfe. Die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren der Schulbehörde haben einen Zeugnisdienst eingerichtet, wie die Schulbehörde mitteilte. Noch bis Donnerstag sind die Beraterinnen und Berater jeweils von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 040 42899 2002 erreichbar. Die Beratung ist vertraulich und auf Wunsch auch anonym.