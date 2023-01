Abitur Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Letzte Schulabschlussprüfungen unter Corona-Erleichterungen Von dpa | 05.01.2023, 12:00 Uhr

Zum letzten Mal finden die Abschlussprüfungen an den Hamburger Schulen in diesem Jahr noch unter den während der Corona-Pandemie eingeführten Erleichterungen statt. Damit folge man in der Hansestadt einem Beschluss der Kultusministerkonferenz, teilte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag mit. Da Unterricht und Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen auch im vergangenen Schuljahr noch nicht wie gewohnt hätten stattfinden können, wolle man so noch einmal pandemiebedingte Nachteile für die Schülerinnen und Schüler ausgleichen. Damit sei jedoch 2024 Schluss.