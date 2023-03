Letzte Generation blockiert regelmäßig den Verkehr. Ein Schreiben, in dem die Gruppe der Stadt Hamburg mit massiven Störungen droht, trifft auf Unverständnis. Foto: Hendrik Schmidt up-down up-down Polizei bereitet sich vor Letzte Generation droht Hamburg mit „Maximaler Störung“ ab Dienstag und | 08.03.2023, 17:15 Uhr Von Juliane Urban dpa | 08.03.2023, 17:15 Uhr

Der Hamburger Senat hatte das Schreiben, in der die „Letzte Generation“ weitere Aktionen ankündigt, an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet. In der Politik wird das Vorgehen der Gruppe kritisiert, auch von den Grünen.