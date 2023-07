Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation kleben auf einem Rollfeld des Hamburger Flughafens. Eine Gruppe von Klimaaktivisten sind bei einer Aktion auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens gelangt und haben sich an zwei Orten festgeklebt. Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Ausfälle am Donnerstag möglich Flugbetrieb wieder aufgenommen: „Letzte Generation“ auf dem Hamburger Flughafen Von dpa | 13.07.2023, 07:26 Uhr | Update vor 17 Min.

Am frühen Morgen geht nichts am Hamburger Flughafen. Klimaaktivisten haben sich am ersten Ferientag Zutritt zum Gelände nahe des Rollfeldes verschafft. Um 9.50 Uhr konnte der Flugbetrieb am Hamburg Airport wieder aufgenommen werden.