Flug-Ausfälle am ersten Ferientag „Letzte Generation" auf dem Hamburger Flughafen: Zehn Klima-Protestler auf freiem Fuß Von dpa/shz.de | 13.07.2023, 07:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Am frühen Morgen geht nichts am Hamburger Flughafen. Klimaaktivisten haben sich am ersten Ferientag Zutritt zum Gelände nahe des Rollfeldes verschafft. Um 9.50 Uhr konnte der Flugbetrieb am Hamburg Airport wieder aufgenommen werden.