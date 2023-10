Hamburg Leonhard will Wirtschaftsbeziehungen zu Nordamerika stärken Von dpa | 20.10.2023, 13:08 Uhr | Update vor 1 Std. Melanie Leonhard Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild up-down up-down

Im Kampf gegen den Klimawandel will Hamburg die wirtschaftlichen Beziehungen mit Nordamerika stärken. „Die USA und Kanada sind für uns starke Partner und vorn im Bereich der erneuerbaren Energien“, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD), am Freitag nach einer Reise in beide Länder. „Mit ihren Investitionen und Innovationen tragen sie zukünftig einen wesentlichen Anteil am Erfolg einer globalen Energiewende.“ Leonhard wurde auf der Reise von Vertretern aus rund 20 Unternehmen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette begleitet, darunter die Terminalbetreiber Mabanaft und Evos, Energiegroßverbraucher wie Aurubis sowie Energie- und Chemieproduzent Sasol. „Mit der Reise legen wir einen Grundstein für eine noch engere Zusammenarbeit“, sagte Leonhard.