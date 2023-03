Melanie Leonhard Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Wirtschaftssenatorin Leonhard: Planungen für A26-Ost weitgehend abgeschlossen Von dpa | 29.03.2023, 15:50 Uhr

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard ist Kritik am Planungstempo für die Autobahn A26-Ost und Spekulationen um ein Aus des Projekts entgegengetreten. „Die A26-Ost bedarf gegenwärtig keiner Planungsbeschleunigung mehr, denn die Planungen sind weitgehend abgeschlossen“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft. Für den Hamburger Teil stehe man kurz vor der Planfeststellung des ersten Bauabschnittes. Deswegen könne die A26-Ost auch nicht auf der von der Berliner Ampel-Koalition vereinbarten Liste mit 144 Projekten stehen, „denn wir sind nicht mehr in der Phase der Planungsbeschleunigung, wir sind vor der Genehmigung an dieser Stelle“.