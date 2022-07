ARCHIV - Melanie Leonhard (SPD), Sozialsenatorin in Hamburg. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Sozialsenatorin Leonhard: Gute Bilanz für Langzeitarbeitslosen-Vermittlung Von dpa | 12.07.2022, 16:19 Uhr

Sozialsenatorin Melanie Leonhard hat eine positive Bilanz für die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Arbeit gezogen. Trotz Corona-Krise sei es seit 2019 gelungen, über verschiedene Fördermöglichkeiten „gut 1200 zuvor langzeitarbeitslose Menschen in Hamburg wieder in einen sinnvollen Job zu bringen“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach der Senatssitzung im Rathaus. Dabei gehe es um Menschen, bei denen häufig persönliche Situationen und unterschiedliche Probleme einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt entgegenstünden.