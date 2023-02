Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Leiche in Uferböschung am Hamburger Spreehafen gefunden Von dpa | 14.02.2023, 19:22 Uhr

In einer Böschung am Hamburger Spreehafen ist am Dienstag eine Leiche gefunden worden. Es handele sich vermutlich um eine Frau, sagte eine Feuerwehrsprecher. Der Fundort befinde sich am Berliner Ufer im Stadtteil Kleiner Grasbrook. Die Tote sei ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden.