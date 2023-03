Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizeiarbeit Leiche im Hamburger Hafen vermutlich vermisster Zehnjähriger Von dpa | 31.03.2023, 14:06 Uhr

Bei einer Leiche, die am Donnerstagabend im Hamburger Hafen entdeckt wurde, handelt es sich vermutlich um einen seit dem 28. Februar vermissten zehnjährigen Jungen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehe man davon aus, dass es sich um den Zehnjährigen handele, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Identifizierung sei aber noch nicht abgeschlossen. Passanten hatten beobachtet, wie der Junge Ende Februar am Bubendey-Ufer ins Wasser fiel, und hatten versucht, dem Kind noch zu helfen. Die Polizeisuche war erfolglos und der Junge wurde seitdem vermisst. Ein Kajakfahrer fand die Leiche am Donnerstagabend in der Nähe des Anlegers Neuhof am Hamburger Hafen.