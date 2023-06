Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Notfälle Leiche im Abstellraum eines Hamburger Modehauses entdeckt Von dpa | 30.06.2023, 09:42 Uhr

In einem Modehaus in der Hamburger Mönckebergstraße ist eine Leiche gefunden worden. Ein Haustechniker habe die tote Frau schon am Montag in einem Abstellraum entdeckt, der für Kunden nicht zugänglich ist, teilte die Polizei mit. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt. Die Leiche wurde zur Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.