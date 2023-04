Oft nur sporadisch besetzt: Lehrerzimmer an Hamburgs Schulen. Symbolfoto: Caroline SeidSeidel-Dißmannel up-down up-down Drei Lehrer pro Schule fehlen Lehrkräftemangel in Hamburg: Opposition fordert Ausbildungsoffensive Von dpa | 12.04.2023, 10:03 Uhr

Auch in Hamburg fehlen Lehrer. Besonders in den Stadtteilschulen mit einem niedrigen Sozialindex, also dort, wo die Rahmenbedingungen für Lehrkräfte besonders schwierig sind. Die Opposition im Senat findet das problematisch und fordert schnelle Konsequenzen.