Hamburg
Lehrbeauftragte an Volkshochschule erhalten mehr Geld
Von dpa | 21.06.2023, 12:44 Uhr

Lehrbeauftragte an Hamburgs Volkshochschule (VHS) erhalten von September an mehr Geld. „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen werden wir bis zum 1. Januar 2024 das Standardhonorar für eine 45-Minuten-Unterrichtsstunde von heute 32,21 Euro auf 35 Euro in zwei Schritten erhöhen: In einem ersten Schritt ab dem 1. September 2023 um 4,5 Prozent und ab dem 1. Januar 2024 noch einmal um 4 Prozent“, erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch. Zudem werde das Urlaubsgeld für Kursleitungen mit einem gesetzlichen Anspruch von 7,7 auf 9,6 Prozent der jährlichen Honorarsumme angehoben.