Flugausfall Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Warnstreik Leere am Hamburger Airport: Keine Abflüge durch Verdi-Streik Von dpa | 27.03.2023, 07:57 Uhr

Aufgrund des Warnstreiks ist der Flugverkehr am Hamburger Airport zum Wochenbeginn größtenteils lahmgelegt. Alle 147 Abflüge, die für den Montag geplant waren, mussten aufgrund des ausfallenden Personals gestrichen werden oder ohne Passagiere fliegen, wie eine Sprecherin des Flughafens am Morgen mitteilte. Die Airlines Eurowings und Wizzar haben den Angaben zufolge insgesamt sieben Abflüge nach Berlin und Paderborn verlegen können. Von 152 geplanten Landungen waren am Montagmorgen bereits 88 abgesagt.