Ausstellung Lee Miller in Hamburg: Fotografin zwischen Krieg und Glamour Von dpa | 08.06.2023, 12:36 Uhr

Die Amerikanerin Lee Miller (1907-1977) war eine der herausragendsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung „Lee Miller: Fotografin zwischen Krieg und Glamour“ im Bucerius Kunstforum in Hamburg zeigt bis zum 24. September ihr facettenreiches Leben und Werk anhand von 150 Aufnahmen aus der Zeit von 1929 bis 1973, teilte das Kunstforum am Donnerstag mit. Die Schau zeichne ihre Stationen als Fotomodel in New York, als Künstlerin, Surrealistin, Mode- und Porträtfotografin in Paris und Ägypten, als Kriegsreporterin auf französischem und deutschem Boden sowie als Gourmetköchin in Südengland nach.