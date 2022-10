Eine Bronzefigur der Justitia mit Schwert und Waage Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Mordprozess Lebensgefährtin mit Messer getötet: Urteil erwartet Von dpa | 07.10.2022, 02:48 Uhr

Im Prozess um die tödlichen Messerstiche auf eine 25-Jährige in Hamburg-Niendorf will das Landgericht Hamburg heute sein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 35-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft Mord vorwirft. Der Eritreer soll am 20. Februar dieses Jahres von hinten an seine Lebensgefährtin herangetreten sein und ihr mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Die 25-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.