Vorläufige Festnahme Mann soll in Hamburg-Dulsberg 26-Jährigen mit Messer attackiert haben Von shz.de | 28.08.2023, 14:26 Uhr In Hamburg dauern die Ermittlungen zu den blutigen Folgen eines Streits im Stadtteil Dulsberg weiter an. Symbolfoto: Lino Mirgeler up-down up-down

In Hamburg-Dulsberg gerieten am Freitag zwei Männer in einen Streit, der für einen von ihnen mit lebensgefährlichen Verletzungen endete. Die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft dauern an.