Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Lebensgefährliche Messerstiche: Urteil erwartet Von dpa | 20.12.2022, 02:49 Uhr

Im Prozess gegen einen 33-Jährigen, der einen Mann in Hamburg-Harburg mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll, wird am Dienstag (12.00 Uhr) ein Urteil erwartet. Der Angeklagte muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und versuchten Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten.