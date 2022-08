ARCHIV - Ein Sarg mit der Aufschrift «Achtung! Covid-19». Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild FOTO: Felix Kästle up-down up-down Covid-19 Lebenserwartung in Hamburg während der Pandemie gesunken Von dpa | 17.08.2022, 09:12 Uhr

In Hamburg ist die durchschnittliche Lebenserwartung in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 gesunken. Sie verringerte sich zwischen 2019 und 2021 um rund ein halbes Jahr, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bei neugeborenen Jungen ging sie um 0,53 Jahre zurück, bei neugeborenen Mädchen um 0,48 Jahre. Damit liegt die Hansestadt nach Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland an 6. Stelle und über dem Durchschnitt. Deutschlandweit sank die Lebenserwartung bei Frauen um 0,4 Jahre, bei den Männern um 0,6 Jahre.