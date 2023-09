Pandemie Lebenserwartung in Hamburg seit 2019 gesunken Von dpa | 06.09.2023, 08:17 Uhr Lebenserwartung in Deutschland Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down

Die Lebenserwartung in Hamburg hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie um mehr als ein halbes Jahr verringert. Laut aktuellen Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) sank sie 2022 im dritten Jahr hintereinander. Bei Männern fiel die Lebenserwartung von 78,9 auf 78,2 Jahre, bei Frauen von 83,7 auf 82,8 Jahre, wie das Institut am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Damit war der Rückgang bei den Frauen etwas stärker als bei den Männern.