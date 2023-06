Karl Lauterbach Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Gesundheit Lauterbach besucht Integriertes Notfallzentrum Von dpa | 30.06.2023, 01:49 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (beide SPD) besuchen am Freitag (11.00 Uhr) das Integrierte Notfallzentrum im Marienkrankenhaus. Das INZ wurde vor einem Jahr eröffnet und war nach Angaben des Krankenhauses das erste INZ in ganz Norddeutschland. Es bietet rund um die Uhr an allen Tagen im Jahr eine Notfallversorgung für Patientinnen und Patienten an, wie die Sozialbehörde mitteilte.