Kriminalität Laufende Ermittlungen nach Einbruch in Edelboutique Von dpa | 19.10.2022, 13:53 Uhr

Nach dem Einbruch in ein Luxusgeschäft in der Hamburger Innenstadt hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte hatten am frühen Dienstag ein vermutlich gestohlenes Auto in das Schaufenster der Edelboutique gefahren und hochwertige Taschen gestohlen. Wie hoch der Wert der entwendeten Ware genau ist, war am Mittwochmittag noch unklar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Auch um wie viele Täter es sich handelte und wie hoch der Sachschaden an der gläsernen Ladenfront ist, konnte die Polizei zunächst noch nicht eindeutig sagen.